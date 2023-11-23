Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2024 Paris Olimpiyatları'na dünya sıralamasında ilk 8 içine girmek istediklerini söyledi

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2024 Paris Olimpiyatları'na dünya sıralamasında ilk 8 içine girmiş daha çok sporcuyla "seri başı" olarak katılmak istediklerini söyledi.

Ay-yıldızlı judocuların Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısını ve olimpiyat yolundaki çalışmalarını AA muhabirine değerlendiren Huysuz, "Montpellier'deki Büyükler Avrupa Şampiyonası çok başarılı geçti. Özellikle Vedat Albayrak'ın birinci olması onun için bir çıkış yoluydu. Çünkü uzun zamandır bir hastalığı bulunuyordu. Burada dünyanın en iyisini yenmesi, Paris 2024 için iyi bir konum elde etmesini sağladı." dedi.

Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda bir madalya elde ettiklerini hatırlatan Huysuz, "Avrupa Şampiyonası'nda Mikail Zgank'ın da özellikle Gürcistan'dan dünya şampiyonunu olan ve bundan önceki 5 müsabakasında hep yenildiği rakibini mağlup etmesi bizim için madalyadan daha önemliydi. Çünkü sonuçta olimpiyatlarda Mikail'in en büyük rakiplerinden birisi bu sporcuydu." diye konuştu.

Daha sonra olimpiyatlar için yüksek puan veren, Avustralya'daki Okyanusya Açık Turnuvası'na katıldıklarını aktaran Huysuz, "Orada da Tuğçe Beder ile Fidan Ögel bronz madalya kazandı ve olimpiyat kotasına girdiler. Fidan Ögel'in aldığı madalya, onun olimpiyat kotasını garantilemiş gibi. Sıla Ersin de büyük sakatlıktan döndü ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Hedefimiz Paris 2024'e dünya sıralamasında ilk 8 içinde 'seri başı' olarak gitmek, ayrıca takım müsabakasında da katılmak. Şu anda ferdi olarak 9 kota hakkına yakınız." ifadelerini kullandı.

2024 Paris Olimpiyatları için Mert Şişmanlar'ın da kotaya yakın olduğunu aktaran Huysuz, "Milli takımımız 1-28 Aralık tarihlerinde Erzurum'da kamp yapacak. Daha sonra da yurt dışında kampa gidecekler. Sonra Portekiz Grand Prix'sine katılacağız. Ardından Belçika, Paris ve Japonya'da çalışmalarımız olacak. 2024'te de Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacağız. Olimpiyatlara kadar bütün planlarımız hazır. 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya bekliyorum. Kızlarda şu anda 5 sporcumuz kota içinde, erkeklerde de 4-5 sporcumuz kota içinde yer alıyor." şeklinde konuştu.

Milli judoculara Neil Adams'tan özel ders aldı

Başkan Sezer Huysuz, dünya judosunun en iyi antrenörlerinden kabul edilen Neil Adams'ın milli sporculara özel ders verdiğini aktardı.

"Dünyaca ünlü judo hocası Neil Adams, olimpik milli takımımıza geçen hafta teknik ve taktik anlamında 4 gün güzel bir eğitim verdi." ifadelerini kullanan Huysuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Judo Federasyonunda görevi olan, olimpiyat şampiyonluğu bulunan sporcuları iyi analiz eden bir hoca. Çocuklar da sürekli sordular. Tutuşlarındaki yanlışlıklar, 'newaza'daki eksiklikler, 'tachi waza'da ayaktaki duruşlarla ilgili iyi bir eğitim verdi. Onlara pozisyon olarak neden ceza aldıkların anlattı. Çünkü bunları çok iyi analiz eden birisi. Sürekli de dünya federasyonunda hakem komitesiyle bu konuları tartışan, kendi aralarında planlama yapan bir ekip. Güzel bir çalışma oldu."

Sezer Huysuz ayrıca, milli sporcuların motivasyonunun yüksek olduğunu da dile getirerek, "Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan madalyalarla sporcuların öz güvenleri yerine geldi. Sporcularımız artık ne yapacağını biliyor, hocalarına güveniyorlar. Ekibimiz çok iyi. Psikoloğundan fizyoterapistine, masöründen kondisyonerine, her anlamda imkanlarımız çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.