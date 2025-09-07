Türkiye-İspanya Maçının Hakem ve Kadrosu Belli Oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Türkiye-İspanya maçının hakemleri ve iki takımın kadroları açıklandı. Maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Türkiye- İspanya maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
İspanya: Unai Simon, Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Nico Williams, Oyarzabal
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor