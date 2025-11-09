Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda Judo'da 2 Altın Madalya Kazandı
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, judo branşında Vedat Albayrak ve Hilal Öztürk ile toplamda 2 altın madalya kazandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, judo branşında günü 2 altın madalya ile tamamladı.
Oyunlara 6. gün yapılan müsabakalarla devam edildi. Prince Faisal bin Fahad Sports City'de gerçekleştirilen müsabakalarda, erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Vedat Albayrak ile kadınlar +78 kiloda mücadele eden milli sporcu Hilal Öztürk, final müsabakalarında rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye, oyunlarda judo branşında toplamda 6 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor