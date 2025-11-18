Haberler

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 6 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, atletizm ve para atletizm branşlarında toplam 6 madalya kazanarak başarılarını taçlandırdı. Halil Yılmazer, erkekler çekiç atmada altın madalya aldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, atletizm ve para atletizm branşlarında 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya elde etti.

Oyunların 14'üncü gününde Prince Fiasal Bin Fahd Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışmalarında milli sporculardan Halil Yılmazer, erkekler çekiç atmada altın madalya kazandı.

Kadınlar cirit atmada Esra Türkmen gümüş, Eda Tuğsuz ise bronz madalya aldı.

Kadınlar disk atmada Özlem Becerek de bronz madalyanın sahibi oldu.

Para atletizmde ise erkekler gülle atma F57 kategorisinde Muhammed Khalvandi gümüş, Hamid Haydari bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
