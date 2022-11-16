Türkiye İskoçya Milli maç hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri öncesi hazırlık maçı kapsamında bu akşam İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Mart ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde hazırlıklarına devam eden milli takım, İskoçya karşısında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye-İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Milli Takım maçı hangi kanalda? Sorusu gündemde yer alıyor. Dünya Kupası öncesi oynanacak olan hazırlık maçları futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken merak edilenler arasında Milli Takım maçı hangi kanalda? Türkiye- İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye- İskoçya maçı nereden izlenir? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

MİLLİ TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında bugün İskoçya ile karşı karşıya gelecek .Karşılaşma Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Müsabakayı, Kosova Futbol Federasyonu'ndan Visar Kastrati yönetecek. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Ay-yıldızlılar, ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

A Milli Takım, İskoçya maçıyla birlikte tarihinde 611. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 277'si özel, toplam 610 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı. Milli takım, 261'i deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 828 gol attı, kalesinde 873 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 610 karşılaşmanın 527'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

TÜRKİYE- İSKOÇYA MUHTEMEL 11'LER BELİ Mİ?

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Samet, Eren, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Cenk

İskoçya: Gordon, Ferguson, Patterson, Tierney, McGinn, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, Christie, Fraser