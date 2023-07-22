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Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular madalya kazandı

Spor Haberleri

Bursa'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na katılan Ahmet Oğuz Çoşar gümüş, Recep Karakuş ise bronz madalya kazandı.

Bursa'da 19-21 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen  Türkiye İşitme Engelliler Güreş  Şampiyonası'na, Eskişehir'den katılan  Ahmet Oğuz Çoşar gümüş, Recep Karakuş  ise bronz madalya kazandı.

Bursa Osmangazi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası  düzenlendi. Müsabakalara, Eskişehir'den katılan 2 sporcu elde ettikleri derecelerle madalya almaya hak kazandı. Sporculardan Ahmet Oğuz Coşar, 92 kilogram kategorisinde çıktığı minderde Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi olurken, 77 kilogramda mücadele eden Recep Karakuş ise bronz madalyanın sahibi oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sarp Demirhan - Spor

Ahmet Oğuz Türkiye Spor Haberler

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