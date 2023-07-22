Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular madalya kazandı

Bursa'da 19-21 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na, Eskişehir'den katılan Ahmet Oğuz Çoşar gümüş, Recep Karakuş ise bronz madalya kazandı.

Bursa Osmangazi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası düzenlendi. Müsabakalara, Eskişehir'den katılan 2 sporcu elde ettikleri derecelerle madalya almaya hak kazandı. Sporculardan Ahmet Oğuz Coşar, 92 kilogram kategorisinde çıktığı minderde Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi olurken, 77 kilogramda mücadele eden Recep Karakuş ise bronz madalyanın sahibi oldu.