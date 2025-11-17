Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Takımı Tokyo'da Başarıya Koşuyor

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'da devam eden İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyat oyunlarında (Deaflympics) Türkiye atletizm Milli takımında bugün piste çıkan Muhammet Atıcı finale yükselirken, 400 metrede Murat Ekici yarı finale kaldı.

Gülle atmada sabah seansında piste çıkan İşitme Engelli milli sporcu Muhammet Atıcı, ilk 2 hakkında istediği dereceyi yapamadı. 3'üncü hakkında ise 15.11'lik derecesi ile 3'üncü olarak finale kaldı. Atıcı, Çarşamba günü TSİ saati ile 08: 30'da finalde madalya için ter dökecek.

Millilerde 400 metrede piste çıkan Murat Ekinci ise 6'ncı seride 3'üncü kulvarda koştu. Serisini 2'inci tamamlayan Ekinci, Salı günü TSİ saati ile 05.30'da yarı finalde final biletini almaya çalışacak.