Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Berlin'de oynanacak mücadeleyi Fransız haken Clement Turpin yönetecek.

UEFA AÇIKLAMA YAPTI

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'nundan Clement Turpin yönetecek.

EURO 2024'TE 2 MAÇ YÖNETTİ

Clement Turpin EURO 2024'te şu ana kadar 2 maçta düdük çaldı. Turpin, turnuvanın açılış maçı olan Almanya-İskoçya karşılaşmasıyla birlikte İngiltere-Slovenya maçlarını yönetti.