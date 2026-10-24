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Türkiye Hokey Federasyonu FIH Gala'da Pablo Negre Trophy onur ödülünü aldı

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Türkiye Hokey Federasyonuna, hokeyin geliştirilmesi ve tanıtılması çalışmaları nedeniyle Uluslararası Hokey Federasyonu tarafından Pablo Negre Trophy onur ödülü verildi. Ödül, Avrupa Hokey Federasyonunun düzenlediği FIH Gala'da Tayyab Ikram'ın katılımıyla takdim edildi.

Türkiye Hokey Federasyonuna, Uluslararası Hokey Federasyonu (FIH) tarafından onur ödülü takdim edildi.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, hokeyin geliştirilmesi ve tanıtılması için yürütülen çalışmaları onurlandıran (Pablo Negre Trophy) onur ödülü, Avrupa Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen FIH Gala'da Türkiye'ye verildi.

Bu ödül, FIH'in eski başkanı ve hokeyin önde gelen isimlerinden Pablo Negre'nin adını taşıyor.

Ödül töreninde Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır ve genel sekreter Onur Albunar'ın yanı sıra federasyonun uluslararası ilişkiler sorumlusu ve Avrupa Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Karaali Karadağ da yer aldı. Ödül, FIH Başkanı Tayyab Ikram'ın katılımıyla takdim edildi.

Kaynak: AA
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