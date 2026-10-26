Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Hokey Federasyonu, 147 ülke arasından Pablo Negre Ödülü'nü kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Hokey Federasyonu, 147 ülke arasından Pablo Negre Ödülü'nü kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Hokey Federasyonu, Doha'da düzenlenen 50. FIH Kongresi kapsamındaki gala gecesinde 147 ülke arasından Pablo Negre Ödülü'ne layık görüldü. Başkan Mustafa Çakır, ödülün Türk hokeyine emek veren herkesin ortak başarısı olduğunu söyledi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Uluslararası Hokey Federasyonu (FIH) tarafından verilen Pablo Negre Ödülü'nü kazanmanın Türkiye adına büyük onur olduğunu söyledi.

Türkiye Hokey Federasyonu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 50. FIH Kongresi kapsamında gerçekleştirilen gala gecesinde, 147 ülke arasından "Pablo Negre Ödülü"ne layık görüldü.

Çakır, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ödülün Türk hokeyine emek veren herkesin ortak başarısı olduğunu vurguladı.

FIH Başkanı Tayyab Ikram'ın ödül nedeniyle Türk hokey ailesini tebrik ettiği aktaran Çakır, "Dünya hokey ailesinin bir araya geldiği böylesine önemli bir organizasyonda 147 ülke arasından ülkemizin adının bu değerli ödülle anılması, hepimiz için unutulmaz bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda sahada ter döken sporcularımızın, onları yetiştiren antrenörlerimizin, hakemlerimizin, kulüplerimizin ve hokeye gönül veren herkesin payı vardır." ifadelerini kullandı.

Türk hokeyini geliştirmek için çok çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Çakır, "Daha fazla çocuğumuzu ve gencimizi hokeyle buluşturmak, sporcularımızın gelişimini desteklemek ve ülkemizin uluslararası alandaki yerini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız bu ödül, sorumluluğumuzu ve geleceğe yönelik hedeflerimize ulaşma kararlılığımızı daha da artırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?

Dizideki o sahne tartışma yaratmıştı: Kam davulu ne anlama geliyor?
Adıyaman'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan telef oldu

Yolun ortasında bulundu! Ne olduğunu öğrenenler kahroldu
CHP'li Öztrak'tan Özel ve ekibine ağır suçlama! 'CHP'nin TBMM hesaplarını boşalttılar'

CHP'nin ağır topundan Özel'i çıldırtacak suçlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Bunlar beni tanımıyor' diyen fenomen çoban İlhan Orak, 18 yıl sonra hayvancılığı bıraktı

'Bunlar beni tanımıyor' diyen çoban! 18 yıl sonra işte son hali
Trabzon'a denizin üzerine yeni havalimanı! 100 milyon ton dolgu yapılacak, şantiye kuruluyor

Denize 100 milyon ton dolgu! Yeni havalimanı o ile yapılıyor
Sivas'ta diş hekimini görenler şaşırıyor! Eypio'ya benzerliği nedeniyle fotoğraf çektirmek istiyorlar

Ünlü şarkıcının ikizi gibi! Görenler fotoğraf çektirmek istiyor
Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerinin bilançosu belli oldu! Yüzlerce yaralı ve gözaltı

Ülkedeki kaosun bilançosu belli oldu! Yüzlerce yaralı ve gözaltı
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler

Bombayı patlattı: Satın almak için...
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna 'Siz köpek misiniz?' diye sordu

Yayına damga vuran an! Konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor

Seçim mitinginde olay sözler: O kalçayı...