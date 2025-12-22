Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Eğitim ve Tarama Kampı'nın yeni durağı Almanya oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Teknik Eğitim ve Tarama Kampı'nın yeni durağı Almanya'nın Albstadt kenti oldu.

THF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'de farklı illerde gerçekleştirilen Teknik Eğitim ve Tarama Kampı, bu kez Almanya'nın Albstadt şehrinde gerçekleştirildi.

Kamp, geleceğin milli takımına oyuncular kazandırmayı ve yurt dışında yaşayan sporcularla köprü kurmayı hedeflerken; nisan ayında erkekler için yine Almanya'da Teknik Eğitim ve Tarama Kampı yapılması planlanıyor.

Almanya'nın farklı şehirlerinde yaşayan 2008-2012 doğumlu 24 Türk sporcunun katılım sağladığı kamp, 19 Aralık'ta başladı ve 22 Aralık'ta sona erdi.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan çalışmalarda ise 14-15 yaş grubunda, 14 il merkezinde, 30 il ve ilçelerine yönelik toplam 634 sporcu taranırken, 182 sporcu seçildi. Bu taramalarda seçilen sporcu çocuklar, erkeklerde ve kızlarda 4'er kamp olmak üzere toplam 8 kampta yeteneklerini sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THF Başkanı Mesut Çebi, "Türkiye genelinde sadece 2010-2011 doğumlu sporcularımızı tarıyoruz. Şu anda 14 il merkezinde 34 il ve ilçede tarama programı yaptık ve 634 çocuk taradık. Bu projenin planlaması 2031'e kadar hazır. Hangi yıl hangi jenerasyonu yetiştireceğiz, hangi jenerasyonu hangi yarışmaya hazırlayacağız, bununla alakalı uzun vadeli bir plan yapmış durumdayız. Almanya'da yaşayan çocukları da biz Türk hentbolunun içine çekip milli takımlarımıza katmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.