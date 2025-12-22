Haberler

Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Eğitim ve Tarama Kampı'nın yeni durağı Almanya oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonu, Almanya'nın Albstadt kentinde 2008-2012 doğumlu 24 Türk sporcunun katıldığı Teknik Eğitim ve Tarama Kampı düzenledi. Kamp, geleceğin milli takımına oyuncular kazandırmayı ve yurt dışında yaşayan sporcularla köprü kurmayı hedefliyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Teknik Eğitim ve Tarama Kampı'nın yeni durağı Almanya'nın Albstadt kenti oldu.

THF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'de farklı illerde gerçekleştirilen Teknik Eğitim ve Tarama Kampı, bu kez Almanya'nın Albstadt şehrinde gerçekleştirildi.

Kamp, geleceğin milli takımına oyuncular kazandırmayı ve yurt dışında yaşayan sporcularla köprü kurmayı hedeflerken; nisan ayında erkekler için yine Almanya'da Teknik Eğitim ve Tarama Kampı yapılması planlanıyor.

Almanya'nın farklı şehirlerinde yaşayan 2008-2012 doğumlu 24 Türk sporcunun katılım sağladığı kamp, 19 Aralık'ta başladı ve 22 Aralık'ta sona erdi.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan çalışmalarda ise 14-15 yaş grubunda, 14 il merkezinde, 30 il ve ilçelerine yönelik toplam 634 sporcu taranırken, 182 sporcu seçildi. Bu taramalarda seçilen sporcu çocuklar, erkeklerde ve kızlarda 4'er kamp olmak üzere toplam 8 kampta yeteneklerini sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THF Başkanı Mesut Çebi, "Türkiye genelinde sadece 2010-2011 doğumlu sporcularımızı tarıyoruz. Şu anda 14 il merkezinde 34 il ve ilçede tarama programı yaptık ve 634 çocuk taradık. Bu projenin planlaması 2031'e kadar hazır. Hangi yıl hangi jenerasyonu yetiştireceğiz, hangi jenerasyonu hangi yarışmaya hazırlayacağız, bununla alakalı uzun vadeli bir plan yapmış durumdayız. Almanya'da yaşayan çocukları da biz Türk hentbolunun içine çekip milli takımlarımıza katmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
title