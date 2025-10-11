Türkiye Hava Sporlarında Marka Olma Hedefinde

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Emre Şahin, Türkiye'yi hava sporlarında marka bir ülke yapmak istediklerini belirterek, "Ülkemiz, özellikle Alanya bölgesi dünyanın sayılı bölgelerinden. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceğiz." dedi.

Emre Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılıyor olmasının büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin hava sporlarında her geçen gün gelişen bir ülke olduğunu aktaran Şahin, "Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun (FAI) en önemli organizasyonlarından birini bugün Türkiye'de yapıyoruz. Şu an Alanya'da devam eden Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda 36 ülkeden 143 yarışıyor. FAI'de genelde iki kategori yarışma oluyor. Kategori 1 ve 2 diye. Türkiye'de yapılan kategori 1 yarışması. Buraya gelen yamaç paraşütçüleri çok elit, dünyanın en iyi paraşütçüleri. Burada olmaları çok kıymetli. Türkiye hava sporları turizminde dünyanın en iyi ülkelerinden biri. Hedefimiz uluslararası organizasyonların sayısını artırarak ülkemizi bu alanda marka haline getirmek." diye konuştu.

"Buraya gelen sporcular dünyanın en başarılı paraşütçüleri"

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası organizasyonunu Türkiye'ye verdikleri içi FAI yetkililerine teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonun Türkiye'de yapılıyor olmasının organizasyon kabiliyetini kanıtlamamız açısından da ayrı bir önemi var. Buraya gelen sporcular dünyanın en başarılı paraşütçüleri. Alanya'da ülkemizin çok güzide bir lokasyonu. Şimdi biz bunu spor turizmi açısından bilinen bir lokasyon haline getirmek istiyoruz. Çünkü çok büyük bir potansiyeli var. Seyircilerimiz ve katılan sporcular bu görsel şölenin tadını çıkarsın. Yamaç paraşütü görsel seyir açısından en izlenebilir branşlarımızdan biri. Tüm yarışmacılara centilmenlik içerisinde bir yarışma diliyorum."