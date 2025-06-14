Türkiye Hava Sporları Federasyonu FPV Drone Şampiyonası Ankara'da Başladı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları (FPV Drone) Türkiye Şampiyonası'nın 1. etabı, Ankara'da yapıldı.

Gölbaşı Mogan Stadı'nda düzenlenen yarışa, Anadolu Ajansı Spor Kulübünden (AASK) Emrullah Yılmaz da katıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Can Tayfun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona 12 takımdan 42 sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonanın 2. etabının 28 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını aktaran Tayfun, "Final ise 5 Temmuz'da yine İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Yarışların iki etap sonunda ilk 32'ye giren pilotlar final yarışına katılmaya hak kazanacak. Bu sezon Türkiye şampiyonalarında dereceye giren pilotlar, 2026'da milli takımda yer alarak Türkiye'yi temsil etme hakkını elde edecek." diye konuştu.

Mes Havacılık Spor Kulübü sporcularından Erdem Özyurt ise en büyük hayalinin uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu dile getirdi.

Uzun süredir insansız hava araçları teknolojileriyle ilgilendiğini anlatan Özyurt, "Bu alana olan ilgim hem teknik bilgi hem de yarışma heyecanıyla birleşince kendimi bu arenada buldum. Bu yarışma hem bireysel gelişimim hem de kulübümüzün temsil gücü açısından çok önemliydi. Teknik yeterliliğin yanında strateji, soğukkanlılık ve takım ruhu da başarıda belirleyici oluyor. Bu yarışta da bunların hepsini yaşadık." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda Bilal Zorlu birinci, Deniz Sarel ikinci, Eren Çolak üçüncü, Hüseyin Yılmaz Çimen ise dördüncü oldu. AASK sporcusu Emrullah Yılmaz ise yarışı onbeşinci sırada bitirdi.

Sporculara kupa ve madalyaları, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Emre Şahin tarafından verildi.