Türkiye Halter Şampiyonası'nda Kayseri'nin Başarısı

Türkiye Halter Şampiyonası'ndan 2 altın madalya ile dönen sporcular ve antrenörleri; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

5-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası'nda 79 kilo sıkletinde mücadele eden sporcu Raşit Efe Eslık koparmada 105, silkmede 135 ve toplamda 240 kilogram kaldırarak şampiyon oldu.Yine 94 kilo sıkletinde yarışan Kayserili sporcu Bedirhan Kaya ise koparmada 113, silkmede 132 ve toplamda 245 kilogram kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonadan dereceler ile dönen iki sporcu ve Antrenörleri Gökhan Taşcı ile Buse Yılmaz, Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsanKabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kabakcı, sporcu ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ