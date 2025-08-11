Türkiye Güreş Takımları Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Türkiye'nin serbest stil, grekoromen ve kadın güreş milli takımları, Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için uluslararası ortak kamplarla hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye'nin serbest stil, grekoromen ve kadın güreş milli takımları, 13-21 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na uluslararası ortak kamplarla hazırlanıyor.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serbest Stil Güreş Milli Takımı, Kastamonu'da Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Bahreyn milli takımlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Grekoromen Güreş Milli Takımı, İstanbul'da Azerbaycan, İtalya, Japonya ve Bulgaristan milli takımlarıyla kamp yaparken, Kadın Güreş Milli Takımı da Yalova'da Macaristan, Kırgızistan ve Japonya'dan gelen milli sporcularla hazırlıklarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
