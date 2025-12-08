Türkiye Güreş Şampiyonası, Gaziantep'te başladı

Türkiye Güreş Şampiyonası, 907 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şampiyonada federasyon olarak bir karar aldıklarını aktaran Akgül, "Bütün Avrupa ve dünya şampiyonu sporcularımızın bu şampiyonaya girmesini zorunlu kıldık. Bunu neden yaptık? Çünkü Büyükler Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli. Oraya hak eden isim girsin, herkes yarışsın, müsabakadan kaçmasın istedik. O yüzden burayı zorunlu tuttuk. Şu anda Türkiye'nin en iyi güreşçileri, Avrupa ve dünya şampiyonları burada." diye konuştu.

Anadolu'da güreş organizasyonları yapmaya önem verdiklerini belirten Akgül, şunları kaydetti:

"Biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini çok önemsiyoruz. Bu bölge insanının yapısı güreşe çok uygun. Hep bu bölgeden Türkiye'ye sporcu yetiştireceğiz, yetenekleri bulacağız. Bu yüzden Anadolu'ya çok değer veriyoruz. Bu bölgelerden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Aynı zamanda Şahinbey Belediyesinde bir takım kuruldu. Belediyeler ne kadar güreşi destekler ve takımların sayısı artarsa, güreş o kadar güçlü olur. Şahinbey'de yaşayan halkımızın çocukları seviyesini daha da yukarı çıkaracak. Bu anlamda kulübün kurulması Gaziantep adına çok değerli. Gaziantep'ten olimpiyatlara sporcu göndereceğiz."

Vali Kemal Çeber ise sporun sağlık ve disiplin demek olduğunu, ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek spora dair bütün alanları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Törende Akgül, spor hayatını tamamlayan milli güreşçi Soner Demirtaş'a plaket verdi.

"Serbest", "grekoromen" ve "kadınlar" kategorisinde düzenlenen şampiyonaya 60'tan fazla şehirden 200'den fazla kulüp ve toplam 907 sporcu katılıyor.

Şampiyona, 12 Aralık'ta sona erecek.