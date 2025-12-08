Haberler

Türkiye Güreş Şampiyonası, Gaziantep'te başladı

Türkiye Güreş Şampiyonası, Gaziantep'te başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Güreş Şampiyonası, 907 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te başladı. Federasyon, şampiyonaya tüm Avrupa ve dünya şampiyonu sporcuların katılımını zorunlu kıldı.

Türkiye Güreş Şampiyonası, 907 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şampiyonada federasyon olarak bir karar aldıklarını aktaran Akgül, "Bütün Avrupa ve dünya şampiyonu sporcularımızın bu şampiyonaya girmesini zorunlu kıldık. Bunu neden yaptık? Çünkü Büyükler Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli. Oraya hak eden isim girsin, herkes yarışsın, müsabakadan kaçmasın istedik. O yüzden burayı zorunlu tuttuk. Şu anda Türkiye'nin en iyi güreşçileri, Avrupa ve dünya şampiyonları burada." diye konuştu.

Anadolu'da güreş organizasyonları yapmaya önem verdiklerini belirten Akgül, şunları kaydetti:

"Biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini çok önemsiyoruz. Bu bölge insanının yapısı güreşe çok uygun. Hep bu bölgeden Türkiye'ye sporcu yetiştireceğiz, yetenekleri bulacağız. Bu yüzden Anadolu'ya çok değer veriyoruz. Bu bölgelerden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Aynı zamanda Şahinbey Belediyesinde bir takım kuruldu. Belediyeler ne kadar güreşi destekler ve takımların sayısı artarsa, güreş o kadar güçlü olur. Şahinbey'de yaşayan halkımızın çocukları seviyesini daha da yukarı çıkaracak. Bu anlamda kulübün kurulması Gaziantep adına çok değerli. Gaziantep'ten olimpiyatlara sporcu göndereceğiz."

Vali Kemal Çeber ise sporun sağlık ve disiplin demek olduğunu, ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek spora dair bütün alanları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Törende Akgül, spor hayatını tamamlayan milli güreşçi Soner Demirtaş'a plaket verdi.

"Serbest", "grekoromen" ve "kadınlar" kategorisinde düzenlenen şampiyonaya 60'tan fazla şehirden 200'den fazla kulüp ve toplam 907 sporcu katılıyor.

Şampiyona, 12 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
Kartalkaya'daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi

78 vatandaşımızın can verdiği olayda gerekçeli karar açıklandı
İmralı gerginliği sonrası TBMM'de dikkat çeken görüntü

Gergin siyasete kısa bir mola
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu için karar verildi
Kadro dışı kalan Cenk Tosun en sonunda sessizliğini bozdu

Kadro dışı kalan Cenk en sonunda sessizliğini bozdu
Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi

Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı

Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu için karar verildi
Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı

Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
10 yaşındaki Amir'i toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

Amir'i toprağın altında bulan görevli kan donduran detayı anlattı
Liverpool'da büyük kriz! Mohamed Salah kadroya alınmadı

Liverpool'da Salah krizi! Son gelişmeye inanamayacaksınız
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardından gelen iddia vahim

Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği arkadaşını sabah ölü buldu

Üşümesin diye iş yerine aldı, sabah ölü bulundu
Profesörün '6.4'e hazır olun' dediği Antalya'da art arda 2 korkutan deprem

Şehirde korku tavan yaptı! Profesör gece yarısı açık açık uyarmış
Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayından damat adayına tokat

Daha neler göreceğiz! Yayını izleyenler "Yok artık" dedi
Otizmli öğrenciler okulda iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti

Okulda rezil görüntüler! MEB hemen harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.