Türkiye Güreş Şampiyonası Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun açılış seremonisine, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Rüveyda Çiftçi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski halterci Halil Mutlu'nun yanı sıra bazı spor federasyonlarının başkanları da katıldı.

Kartalkaya'daki otel yangınından ötürü milli yas ilan edilmesi dolayısıyla kürsü konuşmasının yapılmadığı törenin başında saygı duruşunda bulunuldu. Otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için Kuran-ı Kerim okundu.

Törenin ardından grekoromen stil 55, 63, 72, 82, 97 ve 130 kilo sıkletlerindeki 3'üncülük ve final müsabakalarına geçildi.

Grekoromen stil (21-23 Ocak) karşılaşmalarıyla başlayan turnuvaya, serbest stil (23-26 Ocak) ve kadınlar (27-28 Ocak) kategorilerindeki maçlarla devam edilecek.