Türkiye-Gürcistan Maçında Filistinli Çocuklar Tribünde

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Türkiye-Gürcistan maçı için Filistinli çalışanların çocukları ve refakatçileri Kocaeli Stadı'nda yer alacak. Çocuklar, futbolcularla birlikte sahada seremonide bulunacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşma için AA'nın Filistinli çalışanlarının çocukları ve refakatçileri de tribünde yer aldı.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma için gelen çocuklar, refakatçileri ile birlikte maçı izleyecek.

Çocuklardan bazıları da karşılaşma öncesi yapılacak seremonide futbolcular ile birlikte sahada yer alacak.

