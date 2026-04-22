Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stil takım halinde 121 puanla ikinci olarak 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Rıza Kayaalp, 130 kiloda altın madalya kazanarak 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kırdı.

ARNAVUTLUK'TA gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 121 puanla ikinci oldu.

Tiran'daki şampiyonada grekoromen stil müsabakaları tamamlandı. Türkiye, grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Murat Fırat (67 kilo) gümüş madalyanın sahibi olurken, Kerem Kamal (63 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) bronz madalya aldı. Ömer Halis Recep (55 kilo), Abdulkadir Çebi (97 kilo) ve Doğan Kaya (87 kilo), sıkletinde organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 121 puanla ikinci, Azerbaycan 133 puanla birinci, Gürcistan ise 118 puanla üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, takım halinde ikinci olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Grekoromende tarihi bir şampiyonayı geride bırakıyoruz. Rıza'nın şampiyonluğu dünyada ses getirdi. Burada Türklerle tribünlerin tıka basa dolu olması büyük gururdu. Takımımızı tebrik ediyorum. Gönül takım şampiyonu olmak isterdi ama az bir farkla kardeş ülkemiz Azerbaycan birinci aldı. O anlamda da üzülmedik. Kupayı Azerbaycanlı kardeşlerimiz aldı, onlara da yakıştı. Biz onlarla biriz, birlikte kamp yapıp çalışıyoruz. Biz şampiyon olsaydık onlar da üzülmezdi."

'TAKIMIMIZDA CİDDİ BİR YÜKSELİŞ VAR, GİDİŞATTAN MEMNUNUZ'

10 sıkletin 7'sinde madalya maçına çıktıklarını aktaran Taha Akgül, gidişattan memnun olduklarına değindi. Akgül, "10'da 7 gerçekten çok büyük başarı. Garanti madalya gördüğümüz iki-üç madalya maçı da olmadı. 10'da 10 madalya maçıyla da dönebilirdik. Ufak tefek hatalarımız var, kendimizi gördük buralarda. Takımımızda ciddi bir yükseliş var, gidişattan memnunuz. İnşallah dünya şampiyonasında da iyi performans göstereceğiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak

Kadınları ve 15 yaş altı çocukları ilgilendiriyor! TBMM'den geçti
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu
Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti

Ayağının tozuyla geldi, tek tek denedi
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!