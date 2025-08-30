Türkiye Go Şampiyonası ve Antalya Go Turnuvası Olympos'ta Düzenlendi

Türkiye Go Şampiyonası ve Antalya Go Turnuvası, Antalya'nın Olympos Antik Kenti'nde düzenlendi.

Uzak Doğu kökenli bir oyun olan ve yaklaşık 4 bin yıl önce Çin'de ortaya çıkan zeka oyunu "go", Türkiye'de de son yıllarda tanınır hale geldi.

Türkiye Go Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Go Şampiyonası ve Antalya Go Turnuvası, 32 sporcunun katılımıyla Olympos Antik Kenti'ndeki turizm tesisinde başladı.

Turnuvaya katılmak için 27 Ağustos'ta kampa giren sporcular, iki gün boyunca mücadele edecek.

Türkiye Go Derneği Başkanı Ahmet Eren Kurter, AA muhabirine, Türkiye Go Şampiyonası'na özel davet edilen sporcuların katıldığını ve kazanan sporcunun ödül olarak Avrupa Go Kongresi'ne katılmaya hak kazanacağını söyledi.

Antalya Go Turnuvası'nın da bu yıl 7'ncisini düzenlediklerini dile getiren Kurter, her iki turnuvaya toplam 32 sporcunun katıldığını belirtti.

Turnuva öncesi Olympos'ta ders ve çeşitli go etkinlikleri ile bir kamp programı gerçekleştirdiklerini anlatan Kurter, "Uzak Doğu kökenli bir zeka oyunu. Siyah ve beyaz taşlarla 19 yatay, 19 dikey çizgiden oluşan bir tahta üzerinde alan çevreleme üzerine kurulu bir oyun. Sırayla tahtaya taş yerleştiriyoruz, en fazla alanı alan oyunu kazanmış oluyor." dedi.

Kurter, her iki turnuvanın yarın sona ereceğini kaydetti.

Güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini ifade eden Kurter, turizm kentinde hem go etkinlikleri hem de tatil yaptıklarını sözlerine ekledi.

Olympos spor turizmine de ev sahipliği yapıyor

Olympos Sheriff Pansiyon işletme sahibi ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil Karataş da tarih, kültür ve sahil turizmiyle anılan Olympos'un spor turizminde de ön plana çıktığını belirtti.

Bu tür faaliyetlerin bölgenin tanınırlığını daha da artırdığına işaret eden Karataş, "Turnuva için gelen sporcular burada geçmişin izlerini barındıran antik kenti görme ve eşsiz koylara sahip sahilde yüzme imkanı buluyorlar." diye konuştu.