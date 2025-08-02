Türkiye, Gençler Judo Avrupa Kupası'nda 4 Madalya Kazandı
Kuzey Makedonya'da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'nın ilk gününde Türk sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Sinem Oruç ve Yağmur Yılmaz altın madalya elde ederken, Ceylan Kocabey gümüş ve Berkay Aydın bronz madalya ile yarışı tamamladı.
Türk sporcular, Gençler Judo Avrupa Kupası'nın Kuzey Makedonya ayağının ilk gününde 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Üsküp'te düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.
Sinem Oruç, kadınlar 63 kilo finalinde Slovak Lenka Tomankova'yı, Yağmur Yılmaz da kadınlar +78 kilo finalinde Karadağlı Jovana Mrvaljevic'i yenerek şampiyon oldu.
Ceylan Kocabey (kadınlar 78 kilo) gümüş, Berkay Aydın (erkekler 60 kilo) ise bronz madalya elde etti.
Turnuva yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor