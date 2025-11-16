Türkiye Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda İki Gümüş Madalya Kazandı
İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen Gençler Dünya Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tuba Bade Şahin, bireysel kategoride dünya 2'ncisi oldu ve senkron finalinde de gümüş madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.
Kadınlar bireysel finalinde 53.420 puan toplayan Tuba Bade Şahin, gençlerde dünya 2'ncisi oldu.
Kadınlar senkron finalinde de yarışan Tuba Bade, Ada Kanat ile beraber 45.270 puana ulaşarak gümüş madalya aldı.
