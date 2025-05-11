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Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası Samsun'da Tamamlandı

Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası Samsun'da Tamamlandı
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Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası, Samsun'da gerçekleştirildi. Genç Kadınlar ve Genç Erkekler final atışlarının ardından madalya kazanan sporcular belli oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

Bowling Akademi Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Samsun, Ankara ve Bayburt'tan 10 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde Genç Kadınlar ve Genç Erkekler final atışları yapıldı.

Genç Kadınlar kategorisinde Bowling Akademi Spor Kulübü oyuncusu Yağmur Elif Pehlivan bronz, Bowling Akademi Spor Kulübü oyuncusu Gülhanım Birinci gümüş ve Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu ?Rümeysa Deligöz altın madalya kazandı.

Genç Erkekler kategorisinde ise Ankara Bowling Kulübü sporcusu Rüzgar Köksal üçüncü, Boğaziçi Bowling Spor Kulübü oyuncusu ?Ata Poyraz Natal ikinci, Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü oyuncusu Ömer Faruk Kul birinci oldu.

Madalya töreninde Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bowling MHK Başkanı Hale Güngör ve Bowling Teknik Kurul Üyesi Alperen Birsen tarafından sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
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