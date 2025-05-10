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Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası Samsun'da Başladı

Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası Samsun'da Başladı
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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası, Samsun'da yapılan organizasyonla başladı. 10 sporcunun katıldığı şampiyonada bireysel sıralama atışları yapıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Bowling Akademi Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Samsun, Ankara ve Bayburt'tan 10 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde bireysel sıralama atışları yapıldı.

Organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Spor
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