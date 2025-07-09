Türkiye Futbolunda Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli olacak.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek. (Ankara)
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Antrenmanın ilk 25 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
10.00 Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon hazırlıkları sürecek.
- Osimhen ile daha önce anlaşmaya varan Galatasaray, Napoli'ye de 75 milyon Euro ödemeyi kabul etti. 4 yıl ve 5 taksit şeklinde ödeme planı sunan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin kararını bekliyor.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarını yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
HAZIRLIK MAÇI
18.30 Başakşehir - Braunschweig
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI
22.00 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli olacak. Dün akşam oynanan maçta Brezilya ekibi Fluminense'yi 2-0 mağlup eden Chelsea adını finale yazdırmıştı.
22.00 PSG - Real Madrid (Arda Güler)
- Şampiyonlar Ligi 1'inci Eleme Turu maçlarına devam edilecek.
2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG
- 2'nci ve 3'üncü Lig'de yeni sezonun fikstürleri çekilecek.
VOLEYBOL
- Kadınlar Milletler Ligi
21.30 Hollanda - Türkiye