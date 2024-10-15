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Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürpriz istifa

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TFF Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander, işlerinin yoğunluğundan dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu. başkan vekilliği, icra kurulu üyeliği ile sponsorluklar ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevlerini bırakan Cander, yönetim kurulu üyesi olarak yönetime destek olacağını belirtti.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sürpriz bir üst düzey istifa geldi.

LALE CANDER İSTİFA ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Cander yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine ve işlerimin yoğunluğundan TFF Başkanvekilliği ve icra kurulu görevinden, ayrıca sponsorluk ve pazarlamadan sorumluluk görevimden istifa ediyorum. Yönetim kurulu üyesi olarak yetkinliklerim çerçevesinde yönetimimize destek olmaya devam edeceğimi bildiririm" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürpriz istifaLale Cander

LALE CANDER KİMDİR?

Lale Cander, 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 53 yaşındaki Cander, Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır ve aynı zamanda Türk Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Mühendis olan Cander, iş dünyasında önemli bir yere sahiptir. Lale Cander'in adı son dönemde sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda spor dünyasında da önemli bir gelişmenin merkezinde yer aldı.

İstanbul Park'ın kullanım haklarını Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş.'nin sahibi olarak alan Lale Cander, bu hamlesiyle sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda spor dünyasında da büyük bir etki yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürpriz istifa
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (3)

İsmail Yigit:

İstifa var deyip Hacı Osmanoğlunun resmini gösternek helal olsun . İşte gazetecilik budur. Her yerde sahtekarlık almış başını yürümüş.

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faruk k:

Türk futbolunu yabancıların istilasına açtınız hiçbir takımda iki üç Türk ten fazlası oynamıyor. Ben neden hala Galatasaray taraftarı olayım Benfika bana daha sıcak geliyor. Taraftar , seyirci kaybediyorsunuz yakında tüm takımlar boş tribünlere oynayacak.

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Siranuş Nermer:

federasyonda mı Abi

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0
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