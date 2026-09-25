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Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul’da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabaka tarihlerinin 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alındığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul’da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabaka tarihlerinin 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alındığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabaka tarihlerinin 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alındığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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