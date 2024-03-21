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Türkiye Futbol Federasyonu, hakem analiz uygulaması başlattı

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Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi, Trendyol Süper Lig'de analiz uygulaması başlattı.

TFF'DEN YENİ UYGULAMA

Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla maçlarda mücadele edecek takımların analizlerinin, karşılaşma öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilmeye başlandığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Hakemlerin eğitimi ve gelişimi konusunda çalışmalarına devam eden Hakem Akademisi, Süper Lig hakemleri özelinde yeni bir uygulamaya imza attı. Trendyol Süper Lig'in 30. Haftası itibarıyla maçlarda mücadele edecek her iki takımın ayrı ayrı analizleri maçlar öncesinde müsabaka hakemlerine iletilmeye başlandı. UEFA da benzer bir uygulamayı, UEFA müsabakalarında görev alacak hakemlere yönetecekleri maçlardaki takımların analizlerini yapıp ileterek gerçekleştiriyor. Takım dizilişi, hücum anlayışı, savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı ve kırmızı kart pozisyonları ve ofsayt pozisyonları gibi başlıklar altında yapılan analizler doğrultusunda hakem maç performanslarına katkı sağlanması hedefleniyor. Hakem Akademisinin bu yeni uygulamasında yapılan analizler, takımların oynadıkları son 3 maçın veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncellenecek. Böylelikle hakemlerin oynanacak müsabakalara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmaları sağlanacak" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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