Haberler

A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Güncelleme:
Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız'da Emirhan Topçu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

  • Emirhan Topçu, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.
  • Emirhan Topçu'nun tedavisi kulübünde sürdürülecek.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım'da sakatlık yaşandı. A Milli Takım'da Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

EMİRHAN KADRODAN ÇIKARILDI

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"A Millî Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."

A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

beşiktaşlıyım ama bunun neresi yıldız futbolcu ya bu nasıl haber :)

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Haber değeri bile olmayan olayı haber yapıp sırf etkileşim için Düzmece başlık atmak nedir ya ? Ayıptır iyice suyunu çıkartmayın !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
