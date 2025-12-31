Haberler

TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak hakemleri belirledi. Listede hem FIFA hakemleri hem de yardımcı hakemler yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:

FIFA Hakemi

Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın

FIFA Yardımcı Hakemi

Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Fukan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA Video Yardımcı Hakem

Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay

FIFA Futsal Hakemi

Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam

FIFA Plaj Futbolu Hakemi

Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
