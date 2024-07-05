Türkiye, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'yı mağlup eden 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İspanya'yı 59-57'lik skorla mağlup eden 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, yarı finalde yükseldi ve İtalya ile eşleşti.
Türkiye, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İspanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar müsabakaya Mete Paçacı, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara ve Rezon Elezay beşiyle başladı. Milliler ilk periyodu 26-16 üstün tamamlarken, soyunma odasına 35-34 geride girdi. Üçüncü periyotta yeniden üstünlüğü ele geçiren Türkiye, final periyoduna 49-44 üstünlükle başladı. Son bölümde de etkili oyunun sürdüren milliler salondan 59-57 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Türkiye, yarın saat 20.00'de yarı final maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaşacak.
17 Yaş Altı Milli Takımı'nda Kaan Onat 16 sayı - 7 ribaund - 9 asist, Derin Can Üstün 13 sayı - 3 ribaund - 2 asist ile oynadı. İspanya da ise Gildas Gimenez 20 sayı kaydetti.
Öte yandan mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. - İSTANBUL