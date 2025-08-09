Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'e Yenildi

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 5-8 klasman mücadelesinde İsrail'e 80-78 mağlup oldu.

Portekiz'in Matosinhos kentinde bulunan merkez spor ve etkinlik salonunda oynanan müsabakaya Ece Erginay, Ceren Akpınar, İdil Yeniçulha, Azra Erçelik ve Eslem Güler beşlisiyle başlayan milliler, ilk periyodu 19-19 eşitlikle tamamlarken soyunma odasına 40-33 önde gitti.

Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran ay-yıldızlılar, son periyoda 60-57 geride girdi. Son çeyrekte de farkı kapatamayan ay-yıldızlılar, parkeden 80-78 mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takımda Ceren Akpınar 22, Elif İstanbulluoğlu da 20 sayıyla oynarken, oyuncuların bu performansı galibiyete yetmedi.

Milliler, klasman mücadelesinde Belçika'ya 90-75 mağlup olan İzlanda ile yarın TSİ 20.00'de 7'ncilik için karşı karşıya gelecek.