Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi çeyrek final maçında Hollanda'yı 81-61 mağlup etti.

Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da bulunan Karen Demirciyan Spor ve Konser Kompleksi'nde oynanan müsabakaya iyi başlayan Türkiye, ilk periyodu 24-15 önde tamamladı.

Hollanda ikinci çeyrekte farkı eritmeye çalışırken, milliler soyunma odasına da 39-36 önde gitti.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ay-yıldızlılar, özellikle savunmada iyi bir performans sergiledi. Milli takım, bu periyotta potasında sadece 9 sayı görürken, son çeyreğe de 66-45 üstün girdi.

Maçın son bölümünde aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Türkiye, parkeden 81-61'lik galibiyetle ayrılarak yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

Milli takımda Emre Melih Tunca 20, Özgün Cengiz de 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Hırvatistan-Türkiye yarı final müsabakası yarın saat 16.30'da oynanacak.