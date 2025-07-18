Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi çeyrek finalinde Hollanda'yı 81-61 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçta Emre Melih Tunca ve Özgün Cengiz'in önemli katkılarıyla galip geldi.

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi çeyrek final maçında Hollanda'yı 81-61 mağlup etti.

Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da bulunan Karen Demirciyan Spor ve Konser Kompleksi'nde oynanan müsabakaya iyi başlayan Türkiye, ilk periyodu 24-15 önde tamamladı.

Hollanda ikinci çeyrekte farkı eritmeye çalışırken, milliler soyunma odasına da 39-36 önde gitti.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ay-yıldızlılar, özellikle savunmada iyi bir performans sergiledi. Milli takım, bu periyotta potasında sadece 9 sayı görürken, son çeyreğe de 66-45 üstün girdi.

Maçın son bölümünde aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Türkiye, parkeden 81-61'lik galibiyetle ayrılarak yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

Milli takımda Emre Melih Tunca 20, Özgün Cengiz de 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Hırvatistan-Türkiye yarı final müsabakası yarın saat 16.30'da oynanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Suriye'de kaos! 50 bin aşiret mensubu Süveyda'ya ulaştı, çatışmalar şiddetlendi

50 bin aşiret mensubu bölgeye ulaştı, çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye başvurusu reddedildi

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliye talebi için karar!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.