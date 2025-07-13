Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ı Yenerek Üçte Üç Yaptı

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında Macaristan'ı 95-72 mağlup etti.

Milliler, Ermenistan'ın Başkenti Erivan'daki Karen Demirciyan Spor ve Müzik Kompleksi'nde oynanan müsabakaya Özgür Cengiz, Salih Altuntaş, Emre Melih Tunca, Berk Can Akın ve Kadir Yiğit Hancı beşiyle başladı.

İlk periyodu 25-14 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 49-34 önde girdi. Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren milliler, üçüncü periyodu 79-55'lik skorla geçerken, karşılaşmadan da 95-72'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli takımda Melih Tunca 21 sayı ve 5 asist, Berk Can Akın da 18 sayı, 4 top çalma, 3 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı.

D Grubu'nda oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, son maçında 16 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da Kosova'yla karşı karşıya gelecek.