Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi D Grubu ilk maçında İsveç'i 78-59 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre milli takım, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyonda İsveç ile karşı karşıya geldi.

Mika Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-12 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 34-25 önde gitti.

İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren milli takım, üçüncü çeyreğini 56-46 önde tamamladığı maçtan 78-59 galip ayrıldı.

Türkiye, D Grubu ikinci maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak.