Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı
Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi D Grubu ilk maçında İsveç'i 78-59 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Milli takım, Erivan'daki karşılaşmada üstün bir performans sergiledi.
Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi D Grubu ilk maçında İsveç'i 78-59 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre milli takım, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyonda İsveç ile karşı karşıya geldi.
Mika Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-12 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 34-25 önde gitti.
İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren milli takım, üçüncü çeyreğini 56-46 önde tamamladığı maçtan 78-59 galip ayrıldı.
Türkiye, D Grubu ikinci maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak.