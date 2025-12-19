Haberler

TMOK Türkiye Fair Play ödüllerini kazananlar belli oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Fair Play Komisyonu tarafından belirlenen 2023 Türkiye Fair Play ödülleri kazananları açıklandı. 22 kişi ve kurumun ödüle layık görüldüğü organizasyonda, ödüller 23 Aralık'ta düzenlenecek bir törenle sahiplerine takdim edilecek.

Fair Play ödülü kazanlar arasında Umut Ünlü, Daniele Santarelli, Alperen Şengün, Toprak Razgatlıoğlu, Yusuf Dikeç, Recep Uçar, Kuzey Tunçelli, Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, Öznur Cüre, Ata Atakul, Gülşah Sırakaya, Denizli Çamlık FK, Sakine Küçükakyüz, Melihşah Katman, Ejder Sözen, Ragıp Vural Tandoğan, Alp Pehlivan, Sakarya Harmanlıkspor, Selçuk Erdoğan, Boyabat Eğitim Spor Kadın Futbol Takımı gibi kişi ve kulüpler yer alıyor.

Ödüller, sahiplerine 23 Aralık Salı günü Ataköy Olimpiyatevi'nde düzenlenecek törenle verilecek.

Türkiye Fair Play ödül töreninde 2024 yılında Avrupa ve dünyadan fair play ödülü kazananlar ile 3. Dünya Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere de ödülleri takdim edilecek.

Törende ayrıca Beden Eğitimi Öğretmeni Ferhunde Tuba Üstünkal ile Tekirdağ Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu toplumsal fair play ödülü alacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
