Türkiye Fair Play Ödülleri'nde aday önerme süreci başladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 38.'si için aday önerme süreci başladı. Ödüller, Sportif Kariyer, Sportif Davranış ve Sportif Tanıtım alanlarında verilecek.

Bu yıl 38. kez düzenlenecek ve 2025 yılı içinde sergilenen fair play davranışlarının değerlendirileceği ödüller, Sportif Kariyer, Sportif Davranış ve Sportif Tanıtım dallarında Büyük Ödül, Şeref Diploması ve Kutlama Mektubu ile verilecek. Ayrıca topluma örnek teşkil edenler için verilen Toplumsal Fair Play Ödülü de sahibini bulacak.

Aday önerme sürecinde başvurular 18 Mart Çarşamba'ya kadar TMOK'un resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek. Adaylar, TMOK Fair Play Komisyonu ve jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Ödül töreninin tarihi ise ayrıca duyurulacak.

