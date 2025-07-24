Türkiye, EYOF 2025'te Tekvando ve Yüzme Dalında Madalyalar Kazandı

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) milli tekvandoculardan Nusret Efe Çakır altın, Sıla Irmak Uzunçavdar gümüş, milli yüzücü Seher Kaya da bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda ay-yıldızlı tekvandocu Nusret Efe Çakır, erkekler 63 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Tekvandoda kızlar 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Sıla Irmak Uzunçavdar ise finalde Bulgar rakibine yenilerek gümüş madalya elde etti.

Seher Kayaise, 100 metre kelebekte final müsabakasında 1: 01.51'lik derecesiyle bronz madalya aldı.