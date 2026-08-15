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Türkiye Extreme Kupası 1. Ayak Yarışları Bolu'da Başladı

Türkiye Extreme Kupası 1. Ayak Yarışları Bolu'da Başladı
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Türkiye Extreme Kupası'nın 1. Ayak yarışları Bolu'da seremonik startla başladı. Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat ve Spor Şube Müdürü Metin Gatfar'ın katılımıyla gerçekleşen startın ardından sporcular, zorlu parkurlarda dereceye girmek için mücadele edecek.

Türkiye Extreme Kupası 1. Ayak yarışlarının seremonik startı Bolu'da verildi. Zorlu parkurlarda mücadele edecek sporcular, kupanın ilk ayağında dereceye girebilmek için yarışacak.

Türkiye Extreme Kupası'nın 1. Ayak yarışları Bolu'da başladı. Organizasyon kapsamında düzenlenen seremonik start programına Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat ile Spor Şube Müdürü Metin Gatfar katıldı. Seremonik startın ardından yarışmacılar, Türkiye Extreme Kupası'nın ilk ayağı için mücadeleye başladı. Sporcular, zorlu parkurları en iyi dereceyle tamamlayarak klasmanda üst sıralarda yer almak için yarışacak. Kupada dereceye giren sporcular, gerçekleştirilecek mücadelelerin ardından belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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