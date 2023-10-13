Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı Yendi

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri’nde D Grubu’nda 7. maçında Hırvatistan’ı deplasmanda 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. A Milli Takım’a galibiyeti getiren gol, Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Hırvatistan karşısında Osijek’teki Opus Arena’da oynanan maçta ilk kez A Milli Takım’ın başında sahaya çıktı.

Montella’nın ilk maçında tercih ettiği 11; Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk, İsmail, Salih, İrfan Can, Hakan, Kerem, Barış Alper oldu.

Hırvatistan ise Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Musa 11’iyle sahaya çıktı.

Türkiye, Barış Alper Yılmaz'ın 30. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Golün asistini yapan isim ise Salih oldu.

Hırvatistan’ın 90. dakikada elle oynama gerekçesiyle kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Ay yıldızlılar bu galibiyetle puanını 6 maçta 13’e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Bir maçı eksik Hırvatistan ise 10 puan ile ikinci sıraya geriledi.

Grubun diğer maçında Letonya, Ermenistan’ı 2-0 mağlup etti.

Ermenistan’ın 6, Galler’in 5 maçta 7; Letonya’nın ise 6 maçta 3 puanı var.

Türkiye grubundaki 7. maçında Pazar günü Konya’da Letonya’yla karşılaşacak.

Hırvatistan ise deplasmanda Galler ile karşılaşacak.