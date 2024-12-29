Türkiye Eskrim Şampiyonası Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye Eskrim Büyükler Epe-Flöre ve Gençler Kılıç Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2024-2025 faaliyet takviminde yer alan şampiyonada, 27 ilden 347 sporcu madalya mücadelesi verdi. Şampiyonanın ilk gününde büyükler epede 135, ikinci günde büyükler flörede 74 ve son günde ise gençler kılıçta 138 sporcu kürsü için ter döktü.

Organizasyonda dereceye giren sporcular madalyalarını TEF Başkanı Abdurrahman Karataş, TEF Başkan Yardımcısı Yusuf Barsbuğa ile TEF yönetim kurulu üyelerinin elinden aldı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde üç gün süren organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Büyük Erkek Epe:

1. Doruk Erolçevik (Alanya SK)

2. Halis Efe Elibol (Ankara Esk. ve Pent. SK)

3. Murat Meriç (İstanbul FASK)

3. Emir Akal (İstanbul FASK)

Büyük Kadın Epe:

1. Aleyna Ertürk (Çankaya Eskrim SK)

2. Nilahsen Erten (Alfa Eskrim SK)

3. Yağmur Yurttaş (Efsane Eskrim SK)

3. Aybüke Öztürkmen Alsulu (Ares Eskrim SK)

Büyük Erkek Flöre:

1. Mustafa Burak Çufadar (Prizma Eskrim SK)

2. Baha Baykal Çetinel (Altınyurt SK)

3. Tayga Yuvacan (Marmara Eskrim SK)

3. Ege Karakurt (Atlantis SK)

Büyük Kadın Flöre:

1. Alisa İsbir (Sportoto SK)

2. Ada Küfeciler (ABFA SK)

3. Beril Turhanlar (Atlantis SK)

3. Azra Arıkan (Atlantis SK)

Genç Erkek Kılıç:

1. Furkan Yaman (Sportoto SK)

2. Enes Talha Kalender (EGO SK)

3. Poyraz Kümük (Uludağ Eskrim SK)

3. Adem Doruk Küpeli (Olympia Eskrim SK)

Genç Kadın Kılıç:

1. Nil Güngör (Kastamonu Eskrim SK)

2. Duru Ayşe Özgönül (Balestra Vişnelik Eskrim SK)

3. Begüm Alkaya (Sportoto SK)

3. Işıl Betül Elüstü (ANOKES SK)