Türkiye Erkek Milli Curling Takımı, Avrupa B Klasman Şampiyonu Üçüncüsü Oldu

Türkiye Erkek Milli Curling Takımı, Avrupa B Klasman Şampiyonası üçüncülük maçında Finlandiya'yı 10-9 yendi.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Selahattin Eser, Serkan Karagöz ve Mehmet Fatih Bayramoğlu'ndan oluşan milli takım, Lahti kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında ev sahibi Finlandiya ile karşılaştı.

Rakibini 10-9 yenen milliler, Avrupa B Klasman Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı.