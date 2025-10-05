Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nı birinci tamamladı.

TÜRKİYE, AVRUPA ŞAMPİYONU

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Lathi kentindeki organizasyonda milli takım, finalde Ukrayna ile karşılaştı. Rakibini 4-3 yenen Erkek Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

İKİNCİ KEZ BAŞARDIK

Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, 2015 yılından sonra 2025 yılında da Avrupa Şampiyonası'nı birinci tamamlayarak tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.