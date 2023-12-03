Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları Kemer'de yapıldı. Kemer Belediyesi'nin destekleriyle, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından yapılan 20 kilometrelik yarışlara, 13'ü ATV sporcusu olmak üzere 74 sporcu katıldı. Yarış sonunda dereceye giren sporcular belirlendi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları Kemer'de yapıldı.

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından yapılan 20 kilometrelik yarışlara, 13'ü ATV sporcusu olmak üzere 74 sporcu katıldı. Kuzdere Mahallesi'nde oluşturulan parkurda 4 tur atarak mücadele eden sporcular, lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden geçerek dereceye giremeye çalıştı. Yapay ve doğal engellerden geçen sporculardan bazıları zaman zaman zor anlar yaşadı, bazıları ise düştü. Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara ödülleri verildi.

Yarış sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu:

Enduro GP: 1. Bayram Uysal, 2. Rafet Karakuş, 3. Aykut Kızıltan

E1 Sınıfı: 1. Murat Can Köse, 2. Gökhan Gökçe, 3. Erhan Sertkaya

E2 Sınıfı: 1. Rafet Karakuş, 2. Salih Çarpışantürk, 3. Taha Can Çataloğlu

E3 Sınıfı: 1. Bayram Uysal, 2. Gökhan Kart, 3. İslam Yıldız

EG Sınıfı: 1. Emirhan Kurt, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Doğukan Duraman

EB Sınıfı: 1. Aykut Kızıltan, 2. Veli Küp, 3. Emre Esen

EC Sınıfı: 1. Ümit Kaya, 2. Hasan Gider, 3. Mücahit Süleyman Arslan

EV Sınıfı: 1. Ali Baydaş, 2. Mehmet Okuyan, 3. Recep Bahadır Çaktı

Enduro GP ve E2 sınıfında Rafet Karakuş, E1 sınıfında Gökhan Gökçe, E3 sınıfında Gökhan Kart, EB sınıfında Aykut Kızıltan, Gençler sınıfında Emirhan Kurt, EC sınıfında Ümit Kaya, Veteran sınıfında Mehmet Okuyan, Kadınları sınıfında Aslı Kutluca, ATV GP'de Emre Muharrem Sağlam, S1 sınıfında Haktan Özkul, S2 sınıfında Emre Muharrem Sağlam, S3 sınıfında Murat Yatgın, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 2023 yılının şampiyonları oldu. - ANTALYA