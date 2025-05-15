Türkiye, Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nı 5 madalyayla tamamladı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Fujairah kentindeki organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.

Altın madalya kazanan Sena Yılmaz, 2019'dan sonra yıldızlarda dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk milli tekvandocu oldu. Türkiye, kızlar takım sıralamasında dünya dördüncülüğünü elde etti.

20 milli sporcunun katıldığı şampiyonada madalya kazanan ay-yıldızlı tekvandocular şunlar:

Altın: Sena Yılmaz (51 kilo)

Gümüş : Yunus Ali Körpe (49 kilo)

Bronz: Berfin Avcı (55 kilo), Eylül Duru Varlık (+59 kilo), Ramazan Sevinç (65 kilo)

Sporculara hitap eden Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Yıldızlar kategorisinde dünyadaki ilk kupamızı aldık. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Çok iyi mücadeleler ortaya koydunuz. Özveriyle çalıştınız ve karşılığını aldınız. Bu başarıda hepinizin emeği var. Çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada takım halinde şampiyonluğu hedefliyoruz. Hocalarınıza, ailelerinize çok selam söyleyin. Onlar da bu gururu yaşıyorlar. Sizleri çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.