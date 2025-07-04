Türkiye, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde İki Altın Madalya Kazandı

Türkiye, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde İki Altın Madalya Kazandı
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Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin 9. ayağında Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu, altın madalya kazandı.

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Çekya'daki 9. ve son ayağında milli sporcular Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu altın madalya kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen organizasyonda Hatice Güçlü, kadınlar T13 1500 metre finalinde elde ettiği 4.55.62'lik dereceyle altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar T12 1500 metre finalinde ise bir başka milli para atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu, 4.56.77'lik derecesiyle yarışı birinci tamamlayarak altın madalya elde etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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