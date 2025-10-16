Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta
2026 Dünya Kupası'na eleme gruplarını lider bitiren takımlar direkt katılacak. Türkiye, bu doğrultuda İspanya ile yarışıyor ve aralarında 3 puanlık fark bulunuyor. A Milli Takım'ın grubu lider bitirmesi için son 2 karşılaşmadan zaferle ayrılması gerekiyor. İspanya'nın da Gürcistan karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. İspanya, Gürcistan ve Türkiye'ye de kaybederse grupta ikinci olacak.
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan tam gaz devam ederken A Milli Takımımızın turnuvaya direkt olarak katılabilmesi için önünde tek bir şans bulunuyor.
LİDER OLAN TAKIM DİREKT GİDECEK
2026 Dünya Kupası'na eleme gruplarını 1. sırada bitiren takımlar direkt gidecek. Ay-yıldızlılar, grupta İspanya ile zirve yarışı veriyor. İspanya, 12 puan toplayarak, 9 puanlı Türkiye'nin önünde yer alıyor.
AY-YILDIZLARIN 2 MAÇINI DA KAZANMASI GEREK
A Milli Takım, grubun kalan iki maçında sonuncu olan Bulgaristan ve lider İspanya ile karşılaşacak. Türkiye'nin grubu lider bitirmesi için 2 karşılaşmadan da zaferle ayrılması şart ancak bu tek başına yeterli olmayacak.
TÜM GÖZLER GÜRCİSTAN-İSPANYA MAÇINDA
Türkiye'nin grubunu lider bitirme şansının son maça kalması için tüm gözler Gürcistan-İspanya maçına çevrilecek. İspanya'nın Gürcistan deplasmanında oynayacağı maçta puan kaybetmesi halinde, Türkiye oynayacağı son maçta İspanya'yı yenerse ay-yıldızlılar Dünya Kupası'na direkt gitmeye hak kazanacak.