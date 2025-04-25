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Türkiye, Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda

Türkiye, Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda
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Türkiye Milli Takımı, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılacak. Ekibi Dilşat Yıldız ve Bilal Ömer Çakır oluşturuyor.

Türkiye Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek.

Fredericton kentindeki organizasyonda Türkiye'yi Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer Çakır'dan oluşan takım temsil edecek.

Şampiyonaya katılan 20 takım iki gruba ayrılacak. Ay-yıldızlılar, ABD, Avustralya, Çekya, Estonya, İspanya, İsviçre, Japonya, Norveç ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek.

Grup liderleri, doğrudan yarı finale, 2'nci ve 3'üncüler ise play-off turuna yükselecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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