Türkiye, Dünya Judo Şampiyonası'na 8 Sporcu ile Katılacak

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Dünya Judo Şampiyonası, 13-19 Haziran tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek. Türkiye'yi 5 erkek ve 3 kadın sporcu temsil edecek.

Türkiye'den 8 sporcunun katılacağı Dünya Judo Şampiyonası, 13-19 Haziran tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Başkent Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda 93 ülkeden 559 judocu tatamiye çıkacak.

Turnuvada Türkiye'yi 5 erkek, 3 kadın sporcu temsil edecek.

Şampiyonaya katılacak milli judocular şunlar:

Erkekler: Muhammed Ali Demirel (66 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), İRecep Ergin ve Münir Ertuğ (+100 kilo)

Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Hilal Öztürk (+78 kilo)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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