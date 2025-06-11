Türkiye, Dünya Judo Şampiyonası'na 8 Sporcu ile Katılacak
Dünya Judo Şampiyonası, 13-19 Haziran tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek. Türkiye'yi 5 erkek ve 3 kadın sporcu temsil edecek.
Türkiye'den 8 sporcunun katılacağı Dünya Judo Şampiyonası, 13-19 Haziran tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.
Başkent Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda 93 ülkeden 559 judocu tatamiye çıkacak.
Turnuvada Türkiye'yi 5 erkek, 3 kadın sporcu temsil edecek.
Şampiyonaya katılacak milli judocular şunlar:
Erkekler: Muhammed Ali Demirel (66 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), İRecep Ergin ve Münir Ertuğ (+100 kilo)
Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Hilal Öztürk (+78 kilo)
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor