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Aydınlı Minik Güreşçilerden Büyük Başarı

Aydınlı Minik Güreşçilerden Büyük Başarı
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15 Temmuz Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Aydınlı sporcular Birkan Arslan ve Çağan Mert Şahin, milli takım kampına katılmaya hak kazandı. Sporcuları tebrik eden İl Müdürü Yığmatepe, başarılar diledi.

15 Temmuz Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Aydınlı minik güreşçiler, gösterdikleri başarıyla milli takım hazırlık kampına katılma hakkı kazandı.

Şampiyonada 8-9 yaş kategorisi Grekoromen stil 21 kilogramda Türkiye ikincisi olan Birkan Arslan ile 10 yaş kategorisi Grekoromen stil 30 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Çağan Mert Şahin, antrenörleriyle birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette minik sporcular, şampiyonada elde ettikleri dereceler hakkında İl Müdürü Yığmatepe'ye bilgi verdi. Başarılı sporcular, elde ettikleri dereceler sayesinde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Milli Takım Hazırlık Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek kampa Aydın'ı temsilen katılacak. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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